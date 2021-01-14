Владикавказ, , 09:43 — REGNUM Очередь из грузовых автомобилей на Военно-Грузинской дороге в сторону Грузии выросла до 260 машин. Движение закрыто уже четвертые сутки, сообщила 13 января пресс-служба регионального управления МЧС. При этом прогнозов на открытие движения пока никаких не делается.

«Движение по Военно-Грузинской дороге по-прежнему запрещено для всех видов транспорта. Из-за неблагоприятного прогноза погоды на стороне республики Грузия в ближайшие дни открытия дороги не ожидается», — говорится в сообщении.

Причиной остановки работы контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» стала непогода на территории Грузии, из-за чего погранслужба этой страны объявила о невозможности обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств.

В управлении МЧС по РСО-Алании отметили, что для водителей транспортных средств организована работа пункта обогрева и трех гостиниц общей вместимостью 80 койко-мест. Имеются также пункты питания и четыре места для стоянки автотранспорта на 500 машин.