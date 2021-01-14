с. Уйское, Челябинская область, , 09:42 — REGNUM В селе Маслово Уйского района Челябинской области 78 жилых домов остались без газа. Причиной стала авария, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следите за развитием событий в трансляции: «Остаёмся зимовать: в Россию пришли аномальные холода и метели – все новости»

Всего в домах проживает 151 человек. Ситуация особо острая в связи с морозами. Власти размещают нуждающихся в близлежащих социальных объектах, а также предоставляют населению дополнительное отопительное оборудование.

Прокуратура ведёт проверку по факту аварии. Как сообщало ИА REGNUM, ранее без электричества и отопления остались жители посёлка под Екатеринбургом.