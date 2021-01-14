Кемерово, , 09:36 — REGNUM В Международном аэропорту «Алексей Леонов» города Кемерово полицейские задержали 18-летнего жителя города Тайга. Он был привлечён к административной ответственности за курение во время полета. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Уточняется, что молодой человек находился на борту самолета, прибывающего рейсом из Москвы.

«Несмотря на озвученное перед вылетом предупреждение о недопустимости курения табака в течение всего полёта, спустя через два часа после взлёта лайнера авиапассажир прошёл в туалетную комнату и закурил. О происшествии сообщили бортпроводники, почувствовавшие запах дыма», — уточнили в управлении.

В отношении юноши был составлен протокол об административном правонарушении. Наказание — штраф в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Материалы переданы в управление государственного авианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому федеральному округу Ространснадзора для принятия решения.