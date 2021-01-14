Уфа, , 09:52 — REGNUM Обвиняемого в убийстве педофила приговорили к восьми годам лишения свободы в Уфе. Об этом 14 января сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, Калининский районный суд г. Уфы признал 34-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

В суде было установлено, что в январе 2020 года в вечернее время обвиняемый встретил знакомых несовершеннолетних, которые сообщили о том, что в отношении них 54-летний житель совершил развратные действия. Позже было установлено, что 54-летний мужчина ранее освободился из тюрьмы, где отбывал срок за педофилию.

Обвиняемый нанес мужчине телесные повреждения. Последний скончался в машине скорой помощи от общего переохлаждения организма.

По словам обвиняемого, он вступился за подростков и защищался. Эту информацию опроверг прокурор, а коллегия присяжных сделала вывод, что виновность подсудимого доказана.

В результате суд приговорил фигуранта уголовного дела к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

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