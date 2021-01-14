Улан-Удэ, , 09:31 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ задержан директор МУП «Водоканал», депутат городского совета депутатов Жаргал Цыбиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении в крупном размере.

Как полагают в следствии, с апреля по декабрь 2019 года подозреваемый заставлял своих подчинённых бесплатно работать на земельном участке матери его супруги. Здесь с использованием средств и техники МУП был построен дом и проложены коммуникации.

«На указанные цели затрачено более 500 тыс. рублей предприятия. При этом работники отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей, связанных с деятельностью по обеспечению качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в течении двух лет чиновник заставлял подчинённых завышать показатели пройденного на служебном транспорте пути. Деньги на топливо, по мнению следствия, Жаргал Цыбиков, присваивал. Всего таким образом было похищено более 700 тыс. рублей.