Хоринский район, Бурятия, , 09:19 — REGNUM В Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах убийства 53-летнего местного жителя в селе Хоринск. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, тело мужчины нашли 12 января с многочисленными повреждениями головы.

По версии следствия, вечером 11 января он встретился с 38-летним односельчанином, страдавшим психическим заболеванием. После знакомства тот пригласил потерпевшего к себе домой, где они начали распивать спиртные напитки.

«Ночью во время застолья между собутыльниками из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой хозяин дома начал с силой наносить попадавшими под руку предметами: бутылкой, поленом, кочергой — удары противнику по голове», — отметили в следствии.

Мужчина скончался на месте. Остаток ночи подозреваемый безуспешно пытался скрыть следы преступления и тело покойного. В результате утром он пошёл к своему лечащему врачу-психиатру и попросил положить его в больницу в связи с плохим самочувствием. Тем временем к нему домой пришёл его брат и, найдя тело, позвонил в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан при направлении в стационар. К настоящему времени ему уже предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении его под стражу.