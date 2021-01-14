Санкт-Петербург, , 09:08 — REGNUM Проверку соблюдения прав пассажиров в связи с аварийной посадкой в санкт-петербургском аэропорту Пулково самолета, летевшего из Москвы в ЯНАО, проведет Санкт-Петербургская транспортная прокуратура. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Санкт-Петербурская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с аварийной посадкой самолета в аэропорту Пулково», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по предварительным данным, экипаж самолета А320 авиакомпании Ямал, следовавший рейсом из Москвы в Салехард, на борту которого находилось 110 пассажиров, сообщил о технической неисправности и принял решение об аварийной посадке, которая была благополучно совершена в 6:59 в аэропорту Пулково.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге по техническим причинам произвёл посадку самолёт авиакомпании «Ямал», следовавший в Москву.

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