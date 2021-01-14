Самара, , 09:03 — REGNUM Крупную партию запрещенных веществ изъяли в Самарской области. Об этом 14 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщается, что в настоящее время волгоградские сотрудники правоохранительных органов расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 38-летнего жителя Ленинградской области, которого подозревают в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Следователи считают, что подозреваемый сбывал наркотики и в Самарской области.

Отмечается, что полицейские Самарской области осмотрели территорию леса около поселка Прибрежный Красноглинского района. Там они нашли четыре свертка с порошкообразным веществом. Эксперты установили, что в свертках находится психотропное вещество амфетамин и наркотик мефедрон общей массой порядка трех кг.

По данному факту были возбуждены уголовные дела. Материалы этих дел будут переданы волгоградским полицейским.

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