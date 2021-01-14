Мапуту, , 09:02 — REGNUM Пятнадцать женщин и шестеро детей, похищенных боевиками в богатой газом северной провинции Мозамбика Кабу-Дельгаду, были спасены военнослужащими. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление начальника полиции Бернардино Рафаэля.

В соответствии с заявлением, большинство из них были похищены с острова Матемо на прошлой неделе. Силы безопасности были осведомлены о местонахождении боевиков, поэтому с помощью вертолетов они смогли выследить их и спасти похищенных, сказал Рафаэль.

По его словам, женщины и дети будут доставлены обратно на Матемо, который с октября подвергается нападениям боевиков. Однако начальник полиции заявил, что остров теперь в безопасности.

Боевики, известные среди местного населения как «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за последние три года совершили серию нападений на деревни и города в этом районе. Совсем недавно боевики присягнули на верность группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики в Мозамбике известны своими жестокими нападениями, среди которых обезглавливание жителей деревень и поджоги домов.