Москва, , 09:05 — REGNUM Свыше 400 человек, в том числе 11 детей, стали жертвами пожаров в жилых домах за первую декаду января. Об этом сообщили 14 января в МЧС России.

Пожары в жилье происходят в основном по причине неосторожного обращения с огнем. Среди других причин — аварийный режим работы электрооборудования и сетей и нарушение правил устройства и эксплуатации печей, уточнили в ведомстве.

«В первой декаде января жертвами огня в жилье стали 417 человек, 11 из них несовершеннолетних», — ответили в МЧС на соответствующий запрос ТАСС.

Всего в период новогодних и рождественских праздников в России зафиксированы около 4,4 тыс. пожаров в жилых зданиях.

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