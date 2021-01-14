Кызыл, , 08:44 — REGNUM Прокуратура выявила нарушения прав несовершеннолетних на получение дошкольного образования в Туве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, в рамках нацпроекта «Демография» было предусмотрено строительство в 2019 году пристроек ясельных групп к 19 детским садам.

Однако в результате было открыто лишь 11, остальные 8 фактически не функционируют. Отмечается, что это произошло, несмотря на неоднократное реагирование прокуроров на нарушения.

«При этом в неработающие ясли были неправомерно зачислены дети, которые исключены из очереди и не числятся нуждающимися в предоставлении места в детский сад», — отметили в ведомстве.

Кроме того, выявлены риски неисполнения нацпроекта по строительству новых детсадов в 2020 году. По мнению сотрудников надзорного органа, это свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств. В связи с этим было внесено представление главе региона Шолбану Кара-оолу.

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