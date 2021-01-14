Салехард, , 08:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге по техническим причинам произвёл посадку самолёт авиакомпании «Ямал», следовавший в Москву. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Воздушное судно авиакомпании «Ямал» рейса Москва-Салехард совершил аварийную посадку в Санкт-Петербурге. Самолёт приземлился в штатном режиме. На борту находились 111 пассажиров. Пострадавших нет. Пассажирам рейса предоставят резервный самолёт. Предварительное время вылета в Москву — в 11:00.

Новоуренгойским транспортным прокурором организована проверка безопасности полётов.

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