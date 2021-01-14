Джакарта, , 08:35 — REGNUM Соединенные Штаты, Китай и Южная Корея выразили свои соболезнования Индонезии в связи с крушением самолета Sriwijaya Air, сообщает CNN Indonesia.

В ходе телефонного разговора с министром обороны Индонезии Прабово Субианто министр обороны США Кристофер Миллер предложил всю необходимую поддержку Индонезии и выразил уверенность, что правительство Индонезии способно справиться с ситуацией.

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту Джоко Видодо послание с соболезнованиями. Си Цзиньпин заявил, что был шокирован инцидентом.

«Подчеркнув, что Китай — друг Индонезии, Си Цзиньпин заявил от имени правительства и граждан Китая, что хотел бы выразить соболезнования жертвам и глубокое сочувствие семьям погибших», — говорится в заявлении МИД Китая.

Южная Корея не только выразила соболезнования Индонезии, но и оказала поисково-спасательной группе помощь, предоставив исследовательское судно для поиска обломков самолета Sriwijaya Air.

Как сообщало ИА REGNUM, поисково-спасательное агентство Индонезии мобилизовало почти 300 водолазов для поиска останков пассажиров и фрагментов упавшего лайнера Sriwijaya Air. Крушение Boeing 737−500 произошло 9 января 2021 года. Причины трагедии выясняются.

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