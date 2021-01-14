Южно-Сахалинск, , 08:26 — REGNUM На Сахалине в Охе в квартире многоквартирного дома обнаружены трупы 54-летней школьной учительницы и её 56-летнего супруга. По факту гибели семейной пары возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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Следствие предполагает, что педагог и её муж умерли от отравления бытовым газом.

Прокуратурой города также проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка качеству предоставления коммунальных услуг, работы экстренных служб при оказании неотложной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, тело 14-летнего подростка обнаружено в частном доме на севере Волгограда. По предварительным данным, школьник скончался от отравления угарным газом.