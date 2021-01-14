Чита, , 08:23 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 14 января 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 30 745 человека, причём 223 из них обнаружили за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у четырёх человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 578.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 95 (-1 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 50 (+4 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 28 366 пациентов (+155 за последние сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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