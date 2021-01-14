Джакарта, , 08:21 — REGNUM Поисково-спасательное агентство Индонезии мобилизовало 268 водолазов для поиска останков пассажиров и фрагментов упавшего лайнера Sriwijaya Air, сообщает Antara.

Известно, что 268 дайверов распределены по шести секторам на месте крушения самолета в Яванском море. Приоритетное внимание уделяется поиску останков жертв, звукозаписывающего устройства и обломков самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе шестого дня поисково-спасательной операции в Индонезии спасатели расширят зону поиска с воздуха и на поверхности воды.

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