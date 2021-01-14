Санкт-Петербург, , 08:23 — REGNUM В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» самолет из Москвы совершил аварийную посадку. На борту находились 110 человек, никто не пострадал. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуроры.

По предварительным данным, экипаж борта А320 авиакомпании «Ямал» (рейс Москва — Салехард) сообщил о технической неисправности. Было принято решение о посадке, которая совершена благополучно в 06. 59 в аэропорту «Пулково».

«На борту находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа. Готовится вылет резервного судна из Москвы»,— уточнили в ведомстве.

Ситуация на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры. Ведомством начата проверка по соблюдению прав пассажиров в связи с аварийной посадкой самолетав аэропорту Пулково.