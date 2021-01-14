Горно-Алтайск, , 08:12 — REGNUM В Республике Алтай подтверждено сразу четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, ещё в ноябре 2020 года скончались двое жителей Горно-Алтайска 69 и 72 лет, а также 59-летний житель Шебалинского района, 61-летний житель Чемальского района.

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"По заключениям патологоанатомов, причинами смерти стали тяжёлые формы сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 169. Из них 157 человек умерли непосредственно от COVID-19. Ещё 12 пациентов скончались по иным причинам.