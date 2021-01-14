Джакарта, , 08:08 — REGNUM Поисково-спасательная группа в Индонезии расширила зону поиска на месте крушения самолета Sriwijaya Air, сообщает Antara.

В ходе шестого дня поисково-спасательной операции в Индонезии спасатели расширят зону поиска с воздуха и на поверхности воды. Дальность поиска была максимально увеличена, до пяти морских миль.

Спасатели сосредоточат свои усилия на поиске второго «чёрного ящика» лайнера Sriwijaya Air, рухнувшего 9 января 2021 года почти сразу после вылета из аэропорта в Джакарте.

Причина крушения самолета выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, национальной полиции Индонезии удалось идентифицировать шесть жертв крушения лайнера Sriwijaya Air.

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