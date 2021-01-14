Чебоксары, , 08:05 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении восьми человек, которых подозревают в кражах с банковских карт граждан. Перед судом предстанут жители Мытищ (Московская область) и Ижевска (Удмуртия). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Злоумышленников обвиняют в хищении средств с использованием вредоносных компьютерных программ. Расследование началось в октябре 2019 года после того, как в полицию Чебоксар обратился местный житель, со счета которого списали денежные средства.

Предварительное расследование длилось 12 месяцев. Полицейские установили схему, по которой действовали фигуранты уголовного дела.

«Данные о платёжных картах, кодах доступа и номерах электронных кошельков потерпевших перехватывались на различных сайтах в интернете. Узнав реквизиты, сообщники покупали на чужие средства товары и услуги», — говорят в полиции.

Следствие полагает, что жертвами злоумышленников стали 64 жителя различных городов страны, ущерб оценивается в 200 тыс. рублей.

По уголовному делу проходят восемь человек в возрасте от 20 до 27 лет. Организатором преступной группы правоохранители считают 27-летнего жителя Мытищ. Спецоперации по их задержанию проводились полицейскими из Чувашии, Удмуртии и Московской области при участии Росгвардии.

Уголовное дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая организованной группой»), ч. 3 ст. 272 УК («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Кроме того, предполагаемому организатору преступной группы инкриминируют ч. 2 ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»).

Двое фигурантов уголовного дела взяты под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские полицейские задержали трёх человек, которых подозревают в кибермошенничестве и хищении у жителей из разных регионов более 20 млн рублей. По версии правоохранителей, фигуранты уголовного дела рассылали авторам объявлений одного из популярных интернет-сайтов сообщения с вирусной ссылкой, при открытии которой на телефон устанавливалась вредоносная программа, и обвиняемые получали доступ к счетам пострадавших.

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