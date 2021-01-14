Чебоксары, 14 января 2021, 08:05 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении восьми человек, которых подозревают в кражах с банковских карт граждан. Перед судом предстанут жители Мытищ (Московская область) и Ижевска (Удмуртия). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.
Злоумышленников обвиняют в хищении средств с использованием вредоносных компьютерных программ. Расследование началось в октябре 2019 года после того, как в полицию Чебоксар обратился местный житель, со счета которого списали денежные средства.
Предварительное расследование длилось 12 месяцев. Полицейские установили схему, по которой действовали фигуранты уголовного дела.
Следствие полагает, что жертвами злоумышленников стали 64 жителя различных городов страны, ущерб оценивается в 200 тыс. рублей.
По уголовному делу проходят восемь человек в возрасте от 20 до 27 лет. Организатором преступной группы правоохранители считают 27-летнего жителя Мытищ. Спецоперации по их задержанию проводились полицейскими из Чувашии, Удмуртии и Московской области при участии Росгвардии.
Уголовное дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая организованной группой»), ч. 3 ст. 272 УК («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Кроме того, предполагаемому организатору преступной группы инкриминируют ч. 2 ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»).
Двое фигурантов уголовного дела взяты под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские полицейские задержали трёх человек, которых подозревают в кибермошенничестве и хищении у жителей из разных регионов более 20 млн рублей. По версии правоохранителей, фигуранты уголовного дела рассылали авторам объявлений одного из популярных интернет-сайтов сообщения с вирусной ссылкой, при открытии которой на телефон устанавливалась вредоносная программа, и обвиняемые получали доступ к счетам пострадавших.
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