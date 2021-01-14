Улан-Удэ, , 08:01 — REGNUM В Бурятии продолжают умирать пациенты с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая от COVID-19.

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Таким образом, всего в республике жертвами коронавируса стали 630 человек. Тем временем, общее число подтверждённых случаев заражения достигло 28 006. Из них к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 25 302 человека. В стационарах остаются 1186 пациентов.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2000 коек, занято — 1186, свободно — 814 коек. Занятость коечного фонда составляет 59,3%. Амбулаторное лечение проходят 888 пациентов с COVID-19, наблюдается 1950 человек», — добавили в штабе.