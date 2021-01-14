Барнаул, , 07:52 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 14 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1714 человек, причём 11 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (10 090 человек, +47 за последние сутки) и ОРВИ (18 526 человек, +137 за последние сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 35 752 человек (+196 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 348 (+3 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 99 пациентов (-3 за последние сутки).

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1381 (по +9 за последние двое суток).

В общей сложности SARS-CoV-2 победили 32 102 человека (+152 за последние сутки).

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