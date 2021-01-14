Владивосток, , 07:49 — REGNUM Прокуратура Приморья проверит по запросу министерства цифрового развития и связи края не нарушают ли права потребителей провайдеры, которые затягивают сроки подключения жителей к проводному интернету и кабельному телевидению — после прошедшего в декабре ледяного циклона без этих услуг связи приморцы остаются до сих пор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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После разгула стихии 18 ноября 2020 года в Приморье без интернета и телевидения остались десятки тыс. человек. Большую часть потребителей удалось подключить, однако в некоторых районах Владивостока и края нет связи уже два месяца.

«Минцифры Приморья с первых дней оказывало провайдерам всестороннюю поддержку. Но на данный момент восстановительные работы компаниями связи не завершены, что, по мнению министерства, нарушает права граждан и действующее законодательство в сфере связи», — пояснили инициаторы обращения в прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года на Приморье обрушился ледяной циклон. Такой аномальной погоды и явлений, как в эти дни, с 18 по 21 ноября, в крае не наблюдалось 30 лет — метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев. Лёд образовался толщиной до 12 мм.