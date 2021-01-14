Санкт-Петербург, , 07:28 — REGNUM В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга благополучно приземлился самолёт, летевший из Москвы в Салехард. Во время полёта у него наблюдалась техническая неисправность, сообщили 14 января в экстренных службах.

«Посадка прошла в штатном режиме. Помощь оперативных служб не понадобилась. Пострадавших нет», — цитирует ТАСС собеседника.

По информации сервиса Flightradar, самолёт совершил посадку в 07:01. Техническая неисправность была связана работой приборов скорости. Из-за плохих погодных условий экипаж не стал совершать посадку в московском Домодедово и принял решение лететь в Санкт-Петербург.