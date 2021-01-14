Чебоксары, , 07:12 — REGNUM В Чувашии по факту пожара, в котором погибли три человека, возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неисправность печи и дымохода, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Пожар произошёл 11 января 2020 года в деревне Нижние Панклеи Моргаушского района. В результате возгорания деревянного жилого дома погибли проживавшие там 59-летняя женщина, её 39-летний сын, а также гостившая у них 50-летняя знакомая. По предварительным данным следственного управления, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Следствие также полагает, что пожар произошёл из-за того, что была затоплена неисправная печь с дымоходом. Правоохранители устанавливают лицо, которое занималось топкой печи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Назначен ряд экспертиз, устанавливаются детали происшествия.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором обоснованным.

По данным ГКЧС Чувашии, с начала года в республике зарегистрировано 38 пожаров, в результате которых погибли 14 человек, травмы различной степени тяжести получили два человека.

Напомним, в новогодние праздники, с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, в Чувашии произошло 66 пожаров. В огне погибли 15 человек, из них шестеро скончались 1 января при пожаре в деревне Онары Урмарского района. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность бытовых электроприборов.