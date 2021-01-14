Благовещенск, , 07:12 — REGNUM В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя села Черниговка, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Трагедия произошла на берегу протоки Перская реки Зея, куда обвиняемый со своим приятелем приехали на рыбалку. Следствием установлено, что мужчина оставил свой автомобиль слишком близко к обрыву песчаного берега, который неоднократно разрушался и обваливался.

«Ему были известны случаи съезда других автомобилей в воду, а один раз он сам помогал вытаскивать автомобиль отдыхающих», — уточнили в ведомстве.

Тем не менее мужчина оставил автомобиль слишком близко к берегу. Приятели распивали в нём алкогольные напитки, а ночью грунт просел и берег обрушился. Машина с рыбаками перевернулась и упала в реку. Приятель хозяина транспортного средства не смог выплыть и утонул.

«На предварительном следствии обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему деянии», — добавили в СУ СКР по Амурской области.

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске совместное распитие алкогольных напитков для коллег по работе закончилось трагедией.