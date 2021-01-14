Екатеринбург, , 06:24 — REGNUM В Екатеринбурге часть жителей посёлка Усадьба-Юг остались без электричества. Из-за этого у них не оказалось и отопления, пишут СМИ.

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Авария произошла 11 января. В Екатеринбургской электросетевой компании пояснили журналистам, что её причиной стало несанкционированное превышение допустимой нагрузки. Как пишет Е1.ru, жильцам привезли электрогенераторы. Но, по словам граждан, толку от этого оказалось мало.

Вечером 12 января температура воздуха опустилась до минус 25 градусов. А 13 января энергетики восстановили электроснабжение населённого пункта.