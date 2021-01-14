Новосибирск, , 06:06 — REGNUM В Чановском районе Новосибирской области со дна озера «Гогол» подняли тело мужчины, который, работая на бульдозере, провалился под лёд. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

"Прибыв на место, спасатели провели разведку, глубина озера (карьера) более 15 м, бульдозер находится на дне. Поисковые работы усложнялись плохими погодными условиями: мороз и сильный ветер», — говорится в сообщении.

Тело мужчины подняли со дна накануне вечером, 13 января.

Как уточнила редакции «Сиб.фм» пресс-секретарь Аварийно-спасательной службы региона Алёна Манина, тело бульдозериста удалось поднять только после третьего спуска.