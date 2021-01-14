Джакарта, , 06:42 — REGNUM Доклад с предварительными результатами расследования авиакатастрофы индонезийского Boeing 737−500 в Яванском море будет опубликован в течение 30 дней с её дня. Об этом 14 января со ссылкой на заместителя главы национального комитета по безопасности на транспорте Нуркахио Утомо сообщает портал Kompas.

«Мы планируем ознакомить общественность с ходом расследования в течение 30 дней, это соответствует международным нормам безопасности полётов», — заявил Утомо.

По его словам, «в докладе могут отсутствовать выводы следователей о причинах крушения, анализ случившегося», поскольку получение этих результатов требует «значительно большего времени».

Напомним, поиск второго чёрного ящика с разбившегося самолёта был временно приостановлен из-за непогоды.

Как сообщало ИА REGNUM, национальной полиции Индонезии удалось идентифицировать шесть жертв крушения лайнера Sriwijaya Air.

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