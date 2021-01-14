Новосибирск, , 05:31 — REGNUM Состояние женщины и её пятерых детей, которые пострадали во время пожара в частном доме в одном из сёл Карасукского района Новосибирской области, тяжелое. Об этом сообщил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ожоговой травмы областной клинической больницы Игорь Саматов.

Накануне, 13 января, мать и детей эвакуировали в Новосибирскую областную клиническую больницу.

«У всех — отравление продуктами горения и термоингаляционная травма, то есть ожог верхних дыхательных путей. Женщина пострадала меньше, а дети все находятся на искусственной вентиляции легких, — рассказал Саматов. — Хочу отметить, что замечательно отработали наши коллеги из Карасукской ЦРБ, они провели все необходимые в первые часы экстренные мероприятия. Нужно понимать, что задача сложная: пожар произошёл ночью, шесть тяжёлых пациентов практически одномоментно поступают в больницу, но всё было организовано очень чётко».

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 13 января в частном доме в Карасукском районе произошёл пожар. Пострадала многодетная семья. Мать и пятеро детей в возрасте от 4 до 12 лет были госпитализированы в отделение реанимации Карасукской центральной районной больницы. По поручению губернатора региона Андрея Травникова в Карасук были направлены два реанимобиля и вертолёт санитарной авиации с реанимационными бригадами областной больницы и станции скорой медицинской помощи Новосибирска. Позже было решено эвакуировать и мать, и детей в областную клиническую больницу на вертолёте.

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