Якутск, , 05:41 — REGNUM В Якутии за 12 месяцев 2020 года было зарегистрировано 12 146 преступлений — на 1,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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Снижение уровня преступности наблюдалось в 21 районе и городе Якутии. Меньше всего совершено преступлений в Якутске, Нерюнгри и Мирном.

На 6% уменьшилось число преступлений против жизни и здоровья, их зарегистрировано 2012, раскрыто 91,9%. При этом с 87 до 98 увеличилось количество убийств — раскрываемость составила 96,3%.

Рост убийств (с покушениями) произошёл в Якутске — с 24 до 40, Нерюнгри — с 11 до 12, в Хангаласском — с одно до пяти, Алданском — с трёх до пяти, Олекминском — с четырёх до пяти, Усть-Алданском, Верхоянском, Сунтарском — с одно до четырёх, Амгинском, Среднеколымском районах — с одного до двух тяжких преступлений.

Отмечается снижение уровня преступности против собственности на 2,4% — их было зарегистрировано 5917. При этом растёт число преступлений (2228), совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Рост составил 35,8%.

Преступлений экономической направленности выявлено 626, коррупционных — 158.

Против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления зарегистрировано 93 преступления, в том числе злоупотребление должностными полномочиями — девять; превышение должностных полномочий — 19; получение взятки — девять; дача взятки — 14; служебный подлог — 16; халатность — 16.

Зарегистрировано 1008 преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (998 в 2019 году). С 38 до 40 увеличилось число ДТП со смертельным исходом.

На 13% или со 123 до 139 увеличилась регистрация экологических преступлений. Выявлено 25 преступлений, связанных с незаконной охотой, 79 преступлений о незаконной рубке леса.

Отмечается снижение преступности среди несовершеннолетних на 23,3%, на 3,1% сократилось количество преступлений, совершённых в отношении них.

В сравнении с показателем 2019 года на 5,7% или с 1359 до 1437 увеличилось число преступлений, совершенных женщинами.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Республике Калмыкия зарегистрировано 2 тыс. 867 преступлений. Это на 2,5% больше, чем в 2019 году.