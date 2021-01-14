Дальнегорск, Приморский край, , 05:14 — REGNUM Прокуратура Дальнегорска Приморского края начала проверку по исполнению жилищного законодательства на основании видеосюжета в интернете о проживании пенсионеров в плохо отапливаемом многоквартирном доме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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«В пятиэтажном доме по улице Рабочей проживают семь пенсионеров. Услуги отопления и водоснабжения оказываются ненадлежащего качества. Муниципалитет игнорирует обращения о расселении», — пояснили в прокуратуре.

В ходе проверки будет дана оценка местным властям и ответственными должностным лицам по принимаемым мерам соблюдения прав жильцов.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление президента России Владимира Путина, в котором он потребовал окончательно решить вопрос с переселением граждан из аварийного жилья и не допустить появления новых аварийных домов, вызвало реакцию в сети интернет.