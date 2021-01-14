Тегеран, , 03:16 — REGNUM Двое иранских граждан, проживающих в Канаде, были арестованы за якобы сговор с целью экспорта продукции в Исламскую Республику Иран в нарушение санкций США. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 января.

Министерство юстиции США объявило, что двое иранских граждан, проживающих в Канаде, по имени Амин Юсефи Джан и Араш Юсефи Джам, были арестованы по обвинению в экспорте продукции в Иран в нарушение режима санкций, введенных против Ирана.

Амин Юсефи Джем был арестован в канадском Онтарио, а Араш Юсефи Джем был арестован ранее 23 декабря 2020 года. Еще одному человеку по имени Абдулла Момени, который, как предполагается, живет в Иране, также были предъявлены обвинения в этой связи.

Министерство юстиции США утверждает, что эти лица сотрудничали с Ираном в период с 2015 по 2017 год для передачи продукции из Соединенных Штатов в Исламскую Республику.

В сообщениях утверждается, что они перевозили электронные компоненты в Иран через Объединенные Арабские Эмираты, предоставляя неверную информацию о месте назначения этих компонентов.