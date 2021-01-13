Дмитров , Московская область, , 23:58 — REGNUM Тело новорожденного младенца было обнаружено вечером 13 января в подмосковном Дмитровском городском округе. Об этом сообщила помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Ольга Врадий.

«Около 18:00 в Дмитровском городском округе местными жителями на улице вблизи Канала имени Москвы обнаружено тело плода с пуповиной. По предварительным данным эксперта, плоду семь-девять месяцев», — приводит её слова агентство «Москва».

Сообщается, что по данному факту начата проверка. В настоящее время следователями осматривается место происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Принимаются меры по установлению роженицы.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, отметили в Следственном комитете.