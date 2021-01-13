Брюссель, , 23:57 — REGNUM В Брюсселе начались массовые беспорядки, подожжен полицейский участок, сообщает 13 января издание HNL.

По предварительным данным, беспорядки начались после гибели в полицейском участке мужчины по имени Ибрагим.

Радикально настроенные участники беспорядков подожгли полицейский участок и забрасывают камнями сотрудников полиции.

Кроме того, протестующие громят и грабят расположенные в округе магазины.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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