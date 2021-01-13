Салехард, 13 января 2021, 23:18 — REGNUM Проверка проводится в Ямало-Ненецком автономном округе после разлива метанола на почву в районе автодороги п. Коротчаево — п. Тазовский, сообщили 13 января в пресс-службе региональной прокуратуры.
Разлив метилового спирта произошёл сегодня, 13 января, из-за того, что при перевозке опрокинулась автоцистерна. Прокуратура намерена дать оценку исполнению требований законодательства при перевозке опасных веществ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября на Ямале из вагона-цистерны произошла утечка газоконденсата на разъезде Юнуй перегона Пурпе — Ханымей.
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