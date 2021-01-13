Джалал-Абад, Киргизия, , 23:15 — REGNUM В ночь с 12 на 13 января в Кара-Кульджинском районе Ошской области Киргизии неизвестные с огнестрельным оружием напали на сотрудников правоохранительных органов, пишет «Kaktus.media».

Нападавшие несколько раз выстрелили из гладкоствольного ружья 16-го калибра в инспектора по делам несовершеннолетних, сидевшего в милицейской машине. Милиционер получил огнестрельное ранение.

По вскоре прибывшим на место происшествия оперативникам злоумышленники также начали стрелять. В результате был ранен следователь.

Отмечается, что пострадавший милиционер успел совершить ответный выстрел в сторону нападавших, но те смог скрыться с места преступления.

Раненных милиционеров госпитализировали в Кара-Кульджинскую районную больницу.

В регионе объявили план «Перехват». По факту нападения на правоохранителей возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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