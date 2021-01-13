Хабаровск, , 22:50 — REGNUM Пять человек, среди которых двое детей, погибли в результате пожара, произошедшего в многоквартирном жилом доме в Хабаровске, сообщает 13 января «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«В многоквартирном жилом доме по ул. Белорусская, 2 пожар, погибли пять человек», — цитирует агентство слова источника.

По некоторым данным, речь идет о пожаре в девятиэтажном жилом доме.

Причина возгорания пока не выяснена.

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