Хабаровск, 13 января 2021, 22:50 — REGNUM Пять человек, среди которых двое детей, погибли в результате пожара, произошедшего в многоквартирном жилом доме в Хабаровске, сообщает 13 января «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«В многоквартирном жилом доме по ул. Белорусская, 2 пожар, погибли пять человек», — цитирует агентство слова источника.
По некоторым данным, речь идет о пожаре в девятиэтажном жилом доме.
Причина возгорания пока не выяснена.
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