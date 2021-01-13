Йошкар-Ола, , 20:56 — REGNUM Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя Зеленодольска (Татария). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Мужчина обвинялся по п.п. «а, в» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство трех лиц, в том числе малолетнего»). В октябре 2020 года Верховный суд Марий Эл приговорил его к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима. Обвиняемый не согласился с приговором ВС республики и подал жалобу в суд апелляционной инстанции. Жалоба был отклонена. Приговор вступил в законную силу.

ИА REGNUM напоминает, судом и следствием установлено, что мужчина имел неприязненное отношение к бывшей супруге и ее родственникам. В марте 2020 года он приехал в Волжск, проник в квартиру племянницы своей жены, убил хозяйку квартиры и двух ее детей — 11-летнюю дочь и 14-летнего сына. Женщина и дети скончались на месте происшествия от обильной кровопотери в результате полученных множественных ножевых ранений.