Курган, , 20:52 — REGNUM Полиция в Кургане проводит проверку по факту падения 18-летнего юноши в башенного крана. Будут установлены обстоятельства происшествия и условия, при которых молодой человек проник на стройплощадку, сообщает начальник пресс-службы УМВД России по Курганской области Елена Радаева.

Напомним, в Кургане утром 13 января на площадке крана, на высоте пятого этажа, был обнаружен юноша с тяжёлыми травмами. Была проведена сложная спасательная операция по его эвакуации с высоты в мороз. Позже выяснилось, что молодой человек хотел сделать уникальное фото.

Отмечается, что проверке подлежит и охрана стройплощадки, куда беспрепятственно зашёл пострадавший курганец.

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