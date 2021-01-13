Новочебоксарск, Чувашия, , 19:54 — REGNUM В городе Новочебоксарске в Чувашии, жители которого жаловались на неприятные запахи, зафиксировано превышение допустимой концентрации хлора. Об этом сообщает сегодня, 13 января, ГКЧС республики.

По данным ведомства, по результатам лабораторных исследований проб воздуха, отобранных 12 января в 18:50 — 19:55 часов, по улице Винокурова, 35 зарегистрировано превышение «гигиенического норматива максимально разовых концентраций содержания хлора» в 2,5 раза, в районе средней школы № 2 — в 1,5 раза. Исследование проводилось территориальным отделом межрегионального управления № 59 ФМБА России.

В ГКЧС Чувашии отмечают, что в тот же день были сделаны повторные пробы (с 21:00 до 22:30), по результатам исследования превышение концентраций содержания хлора и гидрохлорида не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, пробы так же отбирались утром 12 января, тогда не было выявлено нарушение ПДК вредных веществ.

Ранее прокуратурой Новочебоксарска было организовано дополнительное исследование проб воздуха. Лабораторные пробы были взяты специалистами ГКЧС Чувашии, к проведению исследования так же подключены специалисты Роспотребнадзора.

Напомним, в 2020 году по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). Тогда в декабре новочебоксарцы жаловались на неприятный запах, высказав предположение, что это хлор, другие сравнивали его с жжёной резиной.

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