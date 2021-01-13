Париж, , 19:35 — REGNUM В Париже состоится очередное слушание по делу российского акциониста Петра Павленского, предположительно, ранившего ножом двух человек в новогоднюю ночь 31 декабря 2020 года.

Как сообщает France Info в среду, 13 января, состоится слушание по делу о нанесении ножевых ранений, которое Павленский, предположительно, совершил по отношению к двум мужчинам в квартире в парижском квартале Сен-Жермен-Де-Пре в новогоднюю ночь.

Сам обвиняемый заявил, что ножа у него не было, а насильственные действия он совершал в рамках самообороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января во Франции по делу об убийстве и обезглавливании учителя истории Самуэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин 16 октября 2020 года были арестованы семь человек.

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