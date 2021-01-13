Кострома, 13 января 2021, 18:35 — REGNUM В Костроме при столкновении трёх легковых автомобилей пострадали пять человек, включая ребёнка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Управление ГИБДД по Костромской области.
Авария произошла около 16 часов 13 января на перекрёстке улиц Свердлова и Смоленской. Изначально столкнулись автомобили «Тойота» и такси «Фольксваген», от удара такси въехало в столб уличного освещения. Третьим участником аварии стала «Лада Приора».
Повреждения получили пять человек: водитель одного из автомобилей, женщины 22,23 и 28 лет и годовалая девочка. Всех пострадавших госпитализировали, информация о степени тяжести их травм уточняется. По факту ДТП проводится проверка.