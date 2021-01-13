Кострома, , 18:35 — REGNUM В Костроме при столкновении трёх легковых автомобилей пострадали пять человек, включая ребёнка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Управление ГИБДД по Костромской области.

Место происшествия Сергей Смирнов/ДТП Кострома

Авария произошла около 16 часов 13 января на перекрёстке улиц Свердлова и Смоленской. Изначально столкнулись автомобили «Тойота» и такси «Фольксваген», от удара такси въехало в столб уличного освещения. Третьим участником аварии стала «Лада Приора».

Повреждения получили пять человек: водитель одного из автомобилей, женщины 22,23 и 28 лет и годовалая девочка. Всех пострадавших госпитализировали, информация о степени тяжести их травм уточняется. По факту ДТП проводится проверка.