Ростов-на-Дону, , 18:33 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшим по маршруту Москва — Донецк (ДНР). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 13 января.

«Сотрудниками следственного отдела межмуниципального отдела МВД России «Красносносулинский» возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что авария произошла утром 13 января на трассе М-4 «Дон» на территории Красносулинского района. Предположительно, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось в кювет. Два человека погибли. Один из трёх пострадавших находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

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