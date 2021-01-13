Стокгольм, , 18:02 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 167 человек. Данная информация была опубликована 13 января на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 9 834 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 512 203 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 5 337 новых случаев заражения.

По состоянию на 13 января, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 370 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 4 462 пациента.