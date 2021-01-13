Москва, , 16:43 — REGNUM Пассажирский авиалайнер Airbus A330 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщает 13 января телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, на самолете сработал датчик отказа тормозной системы.

На борту самолета Airbus A330, летевшего из Владивостока в Москву находятся 140 пассажиров и шесть членов экипажа. Приземление прошло благополучно. Технические специалисты аэропорта Шереметьево готовятся к осмотру лайнера.

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