Москва, 13 января 2021, 16:43 — REGNUM Пассажирский авиалайнер Airbus A330 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщает 13 января телеканал РЕН ТВ.
По предварительным данным, на самолете сработал датчик отказа тормозной системы.
На борту самолета Airbus A330, летевшего из Владивостока в Москву находятся 140 пассажиров и шесть членов экипажа. Приземление прошло благополучно. Технические специалисты аэропорта Шереметьево готовятся к осмотру лайнера.
Читайте ранее в этом сюжете: В Воронеже скончался один из пострадавших при жёсткой посадке вертолёта