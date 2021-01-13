Анапа, Краснодарский край, , 16:34 — REGNUM Проверку информации о пролежнях у маленького ребенка, который является пациентом городской больницы Анапы, начали следователи Следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю 13 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По имеющимся данным, распространенным в СМИ, во время нахождения на лечении в городской больнице Анапы у мальчика образовались кожные повреждения спины и рук. В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в следственном управлении СКР.

Фотографии ран, образовавшихся на теле двухлетнего мальчика, попавшего ранее в больницу с пневмонией, появились в социальных сетях. Как рассказал отец мальчика, к сыну родителей долго не пускали, а когда они, наконец, смогли его навестить, то обнаружили следы пролежней на спине.