Йошкар-Ола, , 16:12 — REGNUM Сторона обвинения запросила назначить в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в крупной взятке, наказание в виде 17 лет лишения свободы. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Кроме того, обвинение просит назначить штраф в размере 235 млн рублей.

Оглашение приговора состоится 8 февраля 2021 года в Нижегородском районном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено сразу по трём статьям УК РФ. Его обвинили в даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве. Кроме Маркелова, фигурантами по делу проходят глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш. В одно производство с делом Маркелова объединено дело экс-главы минсельхоза республики Ираиды Долгушевой. Следствие полагает, что Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Она, как полагает следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере. Ни один из обвиняемых не признает вину.

С момента задержания по искам Генпрокуратуры было обращено в доход государства имущество бывшего чиновника на сумму около 3 млрд рублей.

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