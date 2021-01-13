Джакарта, , 16:08 — REGNUM Национальной полиции Индонезии удалось идентифицировать шести погибших при крушении лайнера Sriwijaya Air, сообщает CNN Indonesia.

В полиции заявили, что им удалось опознать по отпечаткам пальцев ещё двух жертв авиакатастрофы в Индонезии.

Известно, что первая жертва крушения лайнера Sriwijaya Air была опознана 11 января 2021 года. Тело погибшего бортпроводника передадут семье 14 января 2021 года.

Ранее специалисты идентифицировали второго пилота самолета Sriwijaya Air и двух пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в авиакомпании Sriwijaya Air заявили, что 20 жертв авиакатастрофы в Индонезии являются жителями Западного Калимантана.

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