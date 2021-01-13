Одесса, Украина, , 16:17 — REGNUM В полицию Одессы поступила информация о минировании 26 детсадов, суда и прокуратуры. Об этом сообщила 13 января пресс-служба ведомства.

Объекты расположены в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города. На место выехали взрывотехники, кинологи и следователи.

В пресс-службе Малиновского районного суда подтвердили данную информацию, а также сообщили, что из здания суда эвакуировали всех сотрудников и посетителей.

Напомним, ранее в полицию Одессы поступило сообщение о минировании десяти школ города. Ученики были срочно эвакуированы.

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